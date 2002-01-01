Обеспечение доказательств нотариусом

Для скрытия доказательств уничтожаются материальные носители, данные из сети интернет, что лишает возможности обосновать иски. Эффективный метод борьбы с недобросовестными участниками споров — нотариальное обеспечение. Так называются мероприятия, которые проводятся с целью закрепления юридически значимой информации. Разработанный законодателем механизм обеспечивает защиту прав путем обращения в суд.

Причины обращения к нотариусу

Регламентация данного нотариального действия отражена в гл. 20 «Основ нотариата». Процедура проводится по заявлению при наличии угрозы/вероятности уничтожения доказательств. Ограничение одно — нотариус не может обеспечивать доказательства для уголовных дел. При рассмотрении административных и гражданских споров к нотариусу можно обратиться на любой стадии рассмотрения дела (досудебной, судебной). Процедура непродолжительная, большинство данных фиксируются в течение дня.

Необходимость в обеспечении доказательств возникает при необходимости:

защитить интеллектуальную собственность;

предотвратить кражу контента;

доказать авторские права;

решить семейные споры, касающиеся родства, наследования, взыскания алиментов, установления/раздела совместно нажитого имущества;

доказать исполнение условий договоров, выплаты денег, выдачи сметы, акта;

компенсировать моральный вред, опровергнуть недостоверную информацию;

защитить достоинство, честь.

Протокол нотариуса дает возможность доказать, что утраченные материалы существовали. Нотариус вправе осматривать помещения, вещи, анализировать документацию, назначить экспертизы, допросить свидетелей.

Всем сторонам спора высылаются уведомления, составленные в соответствии с регламентом делопроизводства. В тексте указывается цель фиксации данных, ссылки на законы/нормативы. Исключение составляют случаи с неизвестными сторонами спора. Нотариальное действие разрешено совершить в отсутствии оппонентов. При необходимости зафиксировать информацию из сети интернет извещения могут спровоцировать удаление.

Виды доказательств, обеспечиваемых нотариусами

Процедура во многом напоминает судебную, однако нотариусы доказательства не собирают. Главная задача — закрепление в конкретном месте, в конкретное время без проверки законности и достоверности. Протокол бесспорный, принимает судом после изменения, кражи, уничтожения материалов.

Письменные

К этому виду доказательств ст. 71 ГПК относит не только бумажные документы, но и графические, цифровые материалы, в том числе из сети интернет.

К нотариусу обращаются, если:

нарушены условия договоров;

существует риск утраты авторских прав;

важно надежно, быстро провести фиксацию материалов;

существует риск уничтожения из цифрового носителя;

требуется усиление доказательной базы для судебного разбирательства.

На данный момент чаще всего требуется осмотр помещений, фиксация содержания интернет-страниц, электронной переписки. Суды принимают только оригиналы и копии, заверенные нотариусами.

Вещественные

Этот вид доказательств располагается на местах происшествий. Чаще всего это строительные объекты, ДТП. Нотариус не только проводит осмотр, но и использует измерительные приборы, делает фото. К протоколу приобщается дополнительная документация, предоставленная заявителем.

В интернете

Эти материалы считаются отдельным видом письменных, однако для фиксации разработаны специфические методы.

Этапы процедуры:

проверка соответствия IP-адреса доменному (подлинности сайта);

описание технических средств и ПО, использованных при осмотре;

создание скриншотов, фотографирование экрана.

Виды ресурсов:

тексты, фото- и видеоматериалы, аудио;

личная, деловая переписка в соцсетях, мессенджерах, по электронной почте.

Особенность интернет-данных — возможность быстрого изменения и удаления. От оперативности фиксации зависит судебное решение. Случается, что протокол становится единственным доказательством.