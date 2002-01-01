Обеспечение доказательств нотариусом
Обеспечение доказательств путем заверения данных с материальных носителей, данных из сети интернет.
Осмотр сайта
Нотариус проводит осмотр веб-сайта и удостоверяет его текущее состояние. Это важно при необходимости фиксации определенной информации.
Осмотр помещения
Нотариус удостоверяет факт осмотра определенного помещения. Это требуется при заключении арендных соглашений или при продаже недвижимости.
Заверение переписки в мессенджерах
Удостоверение подлинности переписки, проводя заверение сообщений из мессенджеров, социальных сетей или электронной почты.
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Обеспечение доказательств нотариусом
Для скрытия доказательств уничтожаются материальные носители, данные из сети интернет, что лишает возможности обосновать иски. Эффективный метод борьбы с недобросовестными участниками споров — нотариальное обеспечение. Так называются мероприятия, которые проводятся с целью закрепления юридически значимой информации. Разработанный законодателем механизм обеспечивает защиту прав путем обращения в суд.
Причины обращения к нотариусу
Регламентация данного нотариального действия отражена в гл. 20 «Основ нотариата». Процедура проводится по заявлению при наличии угрозы/вероятности уничтожения доказательств. Ограничение одно — нотариус не может обеспечивать доказательства для уголовных дел. При рассмотрении административных и гражданских споров к нотариусу можно обратиться на любой стадии рассмотрения дела (досудебной, судебной). Процедура непродолжительная, большинство данных фиксируются в течение дня.
Необходимость в обеспечении доказательств возникает при необходимости:
- защитить интеллектуальную собственность;
- предотвратить кражу контента;
- доказать авторские права;
- решить семейные споры, касающиеся родства, наследования, взыскания алиментов, установления/раздела совместно нажитого имущества;
- доказать исполнение условий договоров, выплаты денег, выдачи сметы, акта;
- компенсировать моральный вред, опровергнуть недостоверную информацию;
- защитить достоинство, честь.
Протокол нотариуса дает возможность доказать, что утраченные материалы существовали. Нотариус вправе осматривать помещения, вещи, анализировать документацию, назначить экспертизы, допросить свидетелей.
Всем сторонам спора высылаются уведомления, составленные в соответствии с регламентом делопроизводства. В тексте указывается цель фиксации данных, ссылки на законы/нормативы. Исключение составляют случаи с неизвестными сторонами спора. Нотариальное действие разрешено совершить в отсутствии оппонентов. При необходимости зафиксировать информацию из сети интернет извещения могут спровоцировать удаление.
Виды доказательств, обеспечиваемых нотариусами
Процедура во многом напоминает судебную, однако нотариусы доказательства не собирают. Главная задача — закрепление в конкретном месте, в конкретное время без проверки законности и достоверности. Протокол бесспорный, принимает судом после изменения, кражи, уничтожения материалов.
Письменные
К этому виду доказательств ст. 71 ГПК относит не только бумажные документы, но и графические, цифровые материалы, в том числе из сети интернет.
К нотариусу обращаются, если:
- нарушены условия договоров;
- существует риск утраты авторских прав;
- важно надежно, быстро провести фиксацию материалов;
- существует риск уничтожения из цифрового носителя;
- требуется усиление доказательной базы для судебного разбирательства.
На данный момент чаще всего требуется осмотр помещений, фиксация содержания интернет-страниц, электронной переписки. Суды принимают только оригиналы и копии, заверенные нотариусами.
Вещественные
Этот вид доказательств располагается на местах происшествий. Чаще всего это строительные объекты, ДТП. Нотариус не только проводит осмотр, но и использует измерительные приборы, делает фото. К протоколу приобщается дополнительная документация, предоставленная заявителем.
В интернете
Эти материалы считаются отдельным видом письменных, однако для фиксации разработаны специфические методы.
Этапы процедуры:
- проверка соответствия IP-адреса доменному (подлинности сайта);
- описание технических средств и ПО, использованных при осмотре;
- создание скриншотов, фотографирование экрана.
Виды ресурсов:
- тексты, фото- и видеоматериалы, аудио;
- личная, деловая переписка в соцсетях, мессенджерах, по электронной почте.
Особенность интернет-данных — возможность быстрого изменения и удаления. От оперативности фиксации зависит судебное решение. Случается, что протокол становится единственным доказательством.
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